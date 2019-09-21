بالصور..تنصيب بلحزاجي واليا جديدا لبرج بوعريريج

تم اليوم السبت، بإقامة ولاية برج بوعريريج مراسيم تسليم واستلام المهام بين بكوش بن عمر والي الولاية السابق وعبد القادر بلحزاجي والي ولاية الجديد.

التنصيب جاء بحضور السلطات المدنية، العسكرية، الاسرة الثورية، الهيئة التنفيذية والمنتخبة، فعاليات المجتمع المدنية، والصحافة المحلية.

واشاد الوالي السابق بخصال خليفته ومساره المهني الحافل بالانجازات والمشرفة، داعيا كل المخلصين الى مد يد المساعدة في سبيل تنمية الولاية.

وأكد بلحزاجي على اصراره وسهره لمواصلة المجهودات التنموية التي كرسها سابقه مع رفع التحدي بتقديم الاضافة اللازمة عبر ربوع كل الولاية لصالح المواطن البرايجي.

واكد الوالي على سعيه الدائم لمرافقة المنتخبين المحليين من اجل انجاز الورشات الكبرى المفتوحة عبر الولاية واتمام المشاريع التنموية في اجالها.