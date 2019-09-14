بالصور.. تنصيب بن شيخ فريد مفتشا جهويا لشرطة الوسط وتحويل بن عيني مصطفى إلى وهران

اشرف المفتش العام للمديرية العامة للامن الوطني جمال بن دراجي على مراسيم تنصيب المفتش الجهوي لشرطة الوسط بن شيخ فريد زين الدين.

بن شيخ فريد زين الدين عوض بن عيني مصطفى، الذي تم تحويله الى ولاية وهران.

واكد المفتش العام للأمن الوطني, مراقب الشرطة بن دراجي جمال على ان ثقافة تداول المناصب بين الكفاءات ستفتح آفاقا جديدة وتساهم في تحسين الأداء في أوساط هذه الهيئة النظامية.

وأوضح مراقب الشرطة بن دراجي جمال, أن سلك الامن الوطني يرمي من خلال الحركة الأخيرة التي مست اطاراته على الصعيدين الجهوي والوطني الى “تكريس ثقافة التداول لإتاحة الفرص لكافة الكفاءات و القدرات المهنية التي يضمها”.

وقال ذات المسؤول خلال هذا الحفل الذي حضرته السلطات المحلية المدنية و العسكرية و القضائية أن “هذه المنهجية ستساهم لا محالة في خلق مناخ مهني تسوده المنافسة الشريفة و ستفتح آفاق جديدة كما ستساهم في تحسين أداء إطارات و رتباء و أعوان الشرطة و تجعل منهم سدا منيعا امام استفحال الجريمة بأشكالها”.

وأشاد المتحدث بالمسار المهني الثري للوافد الجديد و برصيده المهني والمعرف من خلال اثرائه المكتبة الوطنية بإنجازات قيمة و تقلده للعديد من الوظائف و المناصب منوها بالجهود المبذولة من طرف المفتش الجهوي السابق، مراقب الشرطة بلعيني مصطفى، الذي حول لنفس المنصب بوهران.

من جهته, تعهد المفتش الجهوي الجديد لشرطة الوسط في تصريح للصحافة بالعمل بالتنسيق “مع جميع الشركاء في الميدان من اجل ضمان السير الحسن لجميع مصالح منطقة الوسط التي تعد من اهم مناطق البلاد لانها تضم 11 ولاية”.

وأشار الى أن أبرز مهام المفتشية ستتركز أساسا على “التوجيه و التكوين و التفتيش خدمة للوطن و المواطن و محاربة الجريمة المنظمة بكل أنواعها خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد”.

يذكر ان هذا التنصيب يندرج في اطار الحركة الأخيرة التي اجراها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في سلك الامن الوطني.