بالصور.. تنصيب بن عمارة محمد مديرا للصحة والسكان بولاية سعيدة

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بالصور.. تنصيب بن عمارة محمد مديرا للصحة والسكان بولاية سعيدة
بقلم مصطفى.ق

تم اليوم تنصيب بن عمارة محمد مديرا للصحة والسكان بولاية سعيدة خلفا للدكتور عبو محمد.

حفل التنصيب كان بحضور والي الولاية و رئيس المجلس الشعبي الولائي و أعضاء اللجنة الآمنية الولائية، أعضاء البرلمان بغرفتيه، الأمين العام للولاية ،أعضاء المجالس المحلية المنتخبة ،رؤساء الدوائر و البلديات و إطارات قطاع الصحة و السكان.

في كلمة والي الولاية السعيد سعيود التي عبر من خلالها عن شكره وتقديره للجيش الابيض المتواجدون في الصفوف الآولى وكذا تحية عرفان و تقدير للدكتور عبو محمد اعترافا بمجهوداته خاصة في هذا الظرف.مصرحا في نفس السياق ان السلطات المحلية متواجدة دائما بجانب جميع الآطقم الطبية و منتسبي قطاح الصحة بالولاية و سوف يجدون كل الدعم و المساندة.

ودعى الوالي جميع إطارات، عمال والشركاء الاجتماعيين بقطاع الصحة بضرورة الإلتفاف ومرافقة الوافد الجديد مع تدعيم المؤسسات الإستشفائية المتواجدة عبر الولاية بالعتاد و الموارد البشرية للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين، والتصدي للوباء باقتناء عتاد المخبر التحاليل.


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