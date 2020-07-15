بالصور.. تنصيب بن عمارة محمد مديرا للصحة والسكان بولاية سعيدة

تم اليوم تنصيب بن عمارة محمد مديرا للصحة والسكان بولاية سعيدة خلفا للدكتور عبو محمد.

حفل التنصيب كان بحضور والي الولاية و رئيس المجلس الشعبي الولائي و أعضاء اللجنة الآمنية الولائية، أعضاء البرلمان بغرفتيه، الأمين العام للولاية ،أعضاء المجالس المحلية المنتخبة ،رؤساء الدوائر و البلديات و إطارات قطاع الصحة و السكان.

في كلمة والي الولاية السعيد سعيود التي عبر من خلالها عن شكره وتقديره للجيش الابيض المتواجدون في الصفوف الآولى وكذا تحية عرفان و تقدير للدكتور عبو محمد اعترافا بمجهوداته خاصة في هذا الظرف.مصرحا في نفس السياق ان السلطات المحلية متواجدة دائما بجانب جميع الآطقم الطبية و منتسبي قطاح الصحة بالولاية و سوف يجدون كل الدعم و المساندة.

ودعى الوالي جميع إطارات، عمال والشركاء الاجتماعيين بقطاع الصحة بضرورة الإلتفاف ومرافقة الوافد الجديد مع تدعيم المؤسسات الإستشفائية المتواجدة عبر الولاية بالعتاد و الموارد البشرية للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين، والتصدي للوباء باقتناء عتاد المخبر التحاليل.