بالصور.. تنصيب بولحية عيسى واليا لولاية مستغانم

تم اليوم الخميس بمقر الديوان إجراء مراسيم تسليم واستلام بولحية عيسى لمهامه واليا لولاية مستغانم.

تبعا للحركة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك الولاة، والتي تم بمقتضاها تعيين بولحية عيسى خلفا لعبد السميع سعيدون.

المراسيم تمت بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي والامين العام للولاية، مندوب وسيط الجمهورية فتحي سطايلي، اعضاء سلك القضاء، نواب البرلمان بغرفتيه، السلطات العسكرية و المحلية، ممثلي الاسرة الثورية، نواب ورؤساء اللجان بالمجلس الشعبي الولائي، ممثلي المجتمع المدني وممثلي الأسرة الإعلامية بالولاية.

القى سعيدون عبد السميع الوالي السابق للولاية كلمة هنأ فيها بولحية عيسى على المنصب الجديد.

كما شكر الجميع من سلطات محلية ومجتمع مدني خلال الفترة التي تولى فيها تسيير الولاية.

بعدها تناول والي الولاية الجديد بولحية عيسى الكلمة التي شكر فيها رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه حيث عزم على التزامه بالعمل و الوقوف عند انشغلات مواطني الولاية مع حثه كافة المسؤولين واطارات الولاية وممثلين المجتمع المدني والحركة الجمعوية على السهر في خدمة و تحسين المستوى المعيشي للمواطن.