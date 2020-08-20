بالصور .. تنصيب رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك الجدد بتمنراست وعين قزام

إشرف اليوم مديري الدراسات بريكة جمال، واصولاح نورالدين، على مراسيم تنصيب رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك الجدد بتمنراست وعين قزام التابعين لإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك تمنراست.

حفل التنصيب جرى على مستوي قاعة الاجتماعات بمقر ولاية تمنراست ،بحضور والي ولاية تمنراست و السلطات المدنية والعسكرية والقضائية للولاية.

ويتعلق الأمر المفتش العميد درار عبد الوهاب بصفته رئيس مفتشية أقسام الجمارك تمنراست الذي كان يشغل منصب رئيس مكتب الموظفين بالمديرية الجهوية بتبسة سابقا .

والمفتش الرئيسي حضري محمد بصفته رئيس مفتشية أقسام الجمارك عين قزام الذي كان يشغل منصب رئيس قطاع الرقابة اللاحقة بمغنية سابق.