بالصور.. تنصيب عبد الناصر محصر رئيسا جديدا للمحكمة الإدارية لورقلة

أشرفت رئيسة مجلس الدولة فريدة بن يحي اليوم على تنصيب عبد الناصر محصر رئيسا جديدا للمحكمة الإدارية لورقلة خلفا للهاشمي سعادة.

وأشارت رئيسة مجلس الدولة في كلمة لها أن هذا الإجراء يأتي في سياق الحركة التي أقرها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مؤخرا ومست سلك رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية.

وقالت أن هذه الحركة يجري بها العمل في المناصب النوعية داخل قطاع العدالة شأنها شأن جميع مؤسسات الدولة.

واضافت أن وزير العدل حافظ الأختام يؤكد لرؤساء الجهات القضائية وإلى كل الأسرة القضائية على ضرورة العمل وبذل قصارى جهودهم لفرض سلطان القانون وتطبيقه بنزاهة وموضوعية والحرص في هذا الظرف بالذات على استقلالية السلطة القضائية وتأدية واجباتهم الدستورية والقانونية بكل موضوعية ونزاهة وشفافية و حياد، وتحليهم بمضامين القانون الأساسي للقضاء ولأخلاقيات المهنة”.

وجرت مراسم التنصيب بمقر المحكمة الإدارية بورقلة بحضور السلطات الولائية وإطارات سلك العدالة و المنتخبين المحليين.

للإشار، فإن الهاشمي سعادة قد عين مستشارا لدى مجلس الدولة.