بالصور.. تنصيب لجنة الصداقة الجزائرية التشيكية قريبا

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، اليوم، وفداً برلمانيا يقوده نائب رئيس مجلس الشيوخ التشيكي إيفو باريك.

وقد سمح اللّقاء باستعراض واقع العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وبحث سبل الارتقاء بها على جميع الأصعدة.

وقد دعا رئيس المجلس، إلى العمل على تعزيز علاقات التعاون أسوة بما كانت عليه قبل.

مؤكدا ضرورة توسيعها لتشمل مزيدا من المجالات خاصة وأن الجزائر، التي ضمنت استقرارها تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية.

عازمة حاليا على تنويع موارد اقتصادها خارج قطاع المحروقات.

ومن جهته، أكّد ايفو باريك أن الجزائر والتشيك تربطهما علاقة تاريخية وصداقة جيّدة جداً.

وقد أبدى استعداد بلاده لترقية هذه العلاقات الى أعلى مستوى، مثنيا على جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب.

ودورها الذي تلعبه اقليمياً ودولياً، لاسيما في حل النزاعات بالطرق السلمية.

وأكدا دور الدبلوماسية البرلمانية في تقريب الرؤى بين الشعوب والبلدان.

أبرز بوحجة ما حققته الاصلاحات السياسية في الجزائر لاسيما على صعيد تعزيز الوحدة الوطنية.

وتطوير المنظومة القانونية في المجالات الاقتصادية وحتى السياسية لتواكب مختلف التحولات.

وتم الاتفاق على ضرورة تركيز التعاون لاسيما في المجالات الاقتصادية، السياحية، والفلاحية والعمل على ترقيتها الى أعلى المستويات.

وقد أعلن رئيس المجلس، بالمناسبة، عن قرب تنصيب لجنة الصداقة الجزائر التشيك لتسهم بدورها في تحقيق هذه الغاية.

حضر اللقاء، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد أبى اسماعيل.

وكذا رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية عبد الحميد سي عفيف، بالإضافة إلى سفيري البلدين.