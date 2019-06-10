بالصور..تنصيب لجنة عقلاء لإنقاذ إتحاد العاصمة من أزمته

إجتمع بعض المسيرين واللاعبين القدامى لفريق إتحاد العاصمة عشية اليوم الإثنين بأعالي القصبة من أجل بحث سبل إنقاذ فريق سوسطارة من الأزمة الحالية.

ويتواجد فريق إتحاد العاصمة في وضعية لا يحسد عليها في الوقت الحالي بعد إعلان مجمع حداد إنسحابه من تسيير الفريق عقب إعتقال الرئيس المدير العام علي حداد قبل شهرين بتهمة الفساد.

وحضر إجتماع اليوم كل من حاج عدلان، حسين أشيو، كريم غازي، حسين مترف، براهيم صالحي، مواسي، سليم بوطمين، لعليلي، فضيل جبار، كريمو بضياف، ومحي الدين علواش.

وتم الإتفاق في إجتماعاليوم عن تنصيب لجنة عقلاء مكونة من 9 أعضاء من أجل بحث سبل إنقاذ فريق سوسطارة من الأزمة المالية الحالية.