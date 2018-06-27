بالصور.. تنصيب لهبيري مديرا عاما للأمن الوطني

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم، على تنصيب لخضر لهبيري-المعروف بمصطفى-، مديرا عاما للأمن الوطني خلفا للواء عبد الغني هامل.

أين جرت مراسم تسليم واستلام المهام بين المدير العام للأمن الوطني السابق، عبد الغني هامل ومصطفى لهبيري.

وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أصدر أمس مرسومين رئاسيين، حيث ينص المرسوم الأول،

على إنهاء مهام اللواء عبد الغني هامل على رأس الأمن الوطني.

أما المرسوم الثاني ينص على تنصيب لخضر لهبيري مديرا عاما للأمن الوطني خلفا للواء عبد الغني هامل.