بالصور.. تنصيب محمد دحماني أمينا عاما لولاية الجزائر

أشرف والي ولاية الجزائر يوسف شرفة، أمسية اليوم بقاعة إجتماعات ديوان الوالي، على تنصيب محمد دحماني أمينا عاما للولاية.

وحضر مراسم حفل التنصيب كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية للولاية، الولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية لولاية الجزائر، المدراء التنفيذيين، المدراء العامين للمؤسسات الولائية ذات الطابع الصناعي والتجاري وإطارات ولاية الجزائر.

للإشارة فقد تقلد الأمين العام الجديد لولاية الجزائر عدة وظائف سامية من بينها، رئيس ديوان والي ولاية بومرداس، رئيس دائرة كل من سيدي خالد بولاية بسكرة، مشدالة بولاية البويرة، حجوط بولاية تيبازة، المحمدية بولاية معسكر، وأخيرا والي منتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي.