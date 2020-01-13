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بالصور.. تنصيب مدير الصحة الجوارية الجديد بالعلمة

أخبار الجزائر
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بالصور.. تنصيب مدير الصحة الجوارية الجديد بالعلمة
بقلم نويس عبد الجلال

أشرف اليوم الإثنين، مدير الصحة والسكان لولاية سطيف، عبد الحكيم دهان، على تنصيب المدير الجديد للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية EPSP العلمة.

وحسب ما أفادت به خلية الإعلام لمديرية الصحة لولاية سطيف، فإنّه تم تنصيب المدير الجديد للصحة الجوارية لدائرة العلمة “جابوني فيصل”.

وقد نُصب جابوني فيصل خلفا لسلولف إبراهيم، الذي تم تنصيبه كأمين عام على رأس المركز الاستشفائي الجامعي CHU سطيف
المدير الجديد “فيصل جابوني” برتبة متصرف رئيسي، كان يشغل منصب مدير الموارد البشرية بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية EPSP سطيف.


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