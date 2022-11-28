بالصور.. تنظيم حفل إنتساب الدفعة 16 من طلبة التكوين العسكري القاعدي المشترك

نظمت الأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين، يوم أمس الأحد، بالمدرسة الملحقة الشهيد عبان رمضان. مراسم حفل انتساب الدفعة (16) من الطلبة الضباط العاملين تكوين عسكري قاعدي مشترك. تحت إشراف اللواء قائد الأكاديمية بحضور ممثلين عن مختلف القوات وهياكل وزارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى إطارات وأساتذة الأكاديمية.

بعد تفتيش التشكيلات العسكرية بساحة العلم، نوه اللواء قائد الأكاديمية بمكانة هذا الحدث البارز. الذي يعتبر ثالث محطة تكوينية بعد افتتاح السنة الدراسية والسنة الجامعية. والذي يحمل في طياته أسمى معاني النبل والشرف للانتماء لهذا الصرح التكويني العريق خاصة وللجيش الوطني الشعبي عامة.

بعدها تم تقليد الشارات للطلبة، ليليها تقديم عروض عسكرية ورياضية لمختلف الفرق. لتنتقل بعدها التشكيلات إلى تقديم استعراضات عسكرية. وفي الأخير تم تنظيم جلسة عمل مع ممثلي مختلف القوات وهياكل وزارة الدفاع الوطني.