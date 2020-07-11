بالصور..تنفيذ قرار منع بيع الأضاحي بالمقاطعة الإدارية للشراقة في العاصمة

أخبار الجزائر
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بالصور..تنفيذ قرار منع بيع الأضاحي بالمقاطعة الإدارية للشراقة في العاصمة
بقلم مصطفى.ق

قامت مساء اليوم، اللجنة المشتركة لمصالح المقاطعة الإدارية للشراقة  بغلق جميع نقاط بيع الأضاحي بإقليم المقاطعة.

العملة تدخل في في اطار مواصلة و تفعيل التدابير و الاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورنا كوفيد19 وحفاظا على الصحة العمومية وسلامة المواطنين.

وتنفيدا لتعليمات الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للشراقة قامت اشرف رئيس بلدية اولاد فايت،مصالح الدرك الوطني بالوقوف ميدانيا على تنفيد قرار المنع والغلق الفوري لجميع النقاط والاسطبلات المخصصة لبيع الأضاحي والمواشي تحفضيا بإقليم بلدية اولاد فايت وعلى مستوى جميع بلديات المقاطعة.


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