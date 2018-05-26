بالصور.. تهديم عدة بنايات تم تشييدها على أراضي فلاحية ببلدية خرايسية في العاصمة

قامت ولاية الجزائر اليوم بهدم عدة بنايات تم تشييدها على أراضي فلاحية ببلدية خرايسية، بعد تشويش وضغوطات أخرت العملية لما يفوق السنة.

وجاءت هذه العملية في إطار محاربة البناءات الفوضوية وحالات التعدي على الملكية العقارية للدولة وكذا اغتصاب الاراضي الفلاحية.

كما سبقت عملية الهدم إجراءات إدارية وقانونية وتتبع مباشرة بدعاوي قضائية ضد المخالفين بتهمة البناء بدون رخصة.

وأيضا التعدي على الملكية العقارية والفلاحية للدولة.

وقد تم مباشرت اجراءات الهدم بعد معاينة وتحرير محضر مخالفة قواعد التعمير التي يتولاها مفتشو التعمير أومصالح الامن.

ثم يُبلغ المحضر الى المخالف وايضا الى السيد وكيل الجمهورية المختص.

كما يلي هذه العملية اصدار قرار بالهدم ثم التسخيرة العمومية فعملية الهدم وإنتهاءا برفع دعوى قضائية ضد المخالف مع تحميله مصاريف الهدم.

للإشارة، قامت مصالح ولاية الجزائر بهدم أزيد من 500 بناية فوضوية خلال الخمسة أشهر من سنة 2017 .

وأزيد من 1700 بناية فوضوية خلال سنة 2017،

حيث مكنت العملية من فتح طرقات وأرصفة تم الاستيلاء عليها وأراضي فلاحية تم إغتصابها وأراضي تعود ملكيتها للدولة تم الإستحواذ عليها.