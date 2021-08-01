بالصور.. توائم حسناوات تخطفن الأنظار في أولمبياد طوكيو 2020

تشهد الألعاب الأولمبية 2020، الجارية فعالياتها بالعاصمة اليابانية طوكيو حدثا استثنائيا في هذه الطبعة، من خلال تسجيل مشاركة قياسية للرياضيين التوائم في مختلف التخصصات ومن مختلف بلدان العالم.

وبلغة الأرقام، تم تسجيل مشاركة سبعة توائم، من مختلف دول العالم، في الطبعة الجارية من الألعاب الأولمبية 2020، وفي تخصصات مختلفة.

ومن بين أبرز التوائم في عالم الرياضة، والمشاركين في أولمبياد طوكيو 2020، توأم الجمباز الهولندي ساني، وليمي ويفرز، نظرًا للتشابه والارتباط الكبير بين الشقيقتين.

وتمثل البريطانيتان جيسيكا، وجنيفر جاديروفا (16 عامًا) أصغر توأم بمنافسات الجمباز في الأولمبياد، وبدأ الثنائي رحلة الجمباز مبكرًا حيث تتدرب جيسيكا مع شقيقتها منذ 10 سنوات

ومن جهتها، سجلت فرنسا مشاركة توأمين في هذه الألعاب، ويتعلق الأمر بثنائي السباحة الإيقاعية، لاورا، وتشارلوت.

دولة روسيا هي الأخرى كان لها حظ مشاركة منافستين توأمين، في هذه الألعاب، بالشقيقتين دينا، وأرينا أفرينا (22 عامًا)، واللذان يمثلان فريق الجمباز الذي يلعب تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية. بالإضافة لتوأم آخر والذي جذب الأنظار في فريق اللجنة الأولمبية لكرة السلة (3-3)، وهما التوأم إيفيغينا، وأولغا.

وحظيت إيطاليا هي الأخرى بشرف تواجد التوأم آسيا، وأليس داماتو (18 عامًا)، في هذه الألعاب الأولمبية، أين مثلتا المنتخب الإيطالي للجمباز، كونهما من أبرز لاعبات الجمباز في ايطاليا.