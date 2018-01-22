عاجل

 بالصور.. تواصل إضراب شبه طبي للأسبوع الثالث على التوالي بسيدي بلعباس

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
 بالصور.. تواصل إضراب شبه طبي للأسبوع الثالث على التوالي بسيدي بلعباس
بقلم عاشور عد الكريم

يواصل عمال قطاع شبه الطبي، بسيدي بلعباس، إضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital