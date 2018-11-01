بالصور.. تواصل المهرجان الوطني الجامعي للشعر والشعر الملحون في البيض

يتواصل المهرجان الوطني الجامعي الأول للشعر والشعر الملحون “محمد بلخير” بالبيض بمشاركة 30 طالبا جامعيا.

المهرجان الذي يقام في إطار البرنامج المسطر من طرف مديرية الخدمات الجامعية لإحياء الذكرى 64 لاندلاع الثورة التحريرية المظفرة.

وسيعرف المهرجان منافسة بين الطلبة في عدة طبوع شعرية على غرار الشعر الحر، والفصيح والملحون.

على أن تكون ابداعاتهم محل تقييم من طرف لجنة مختصة تضم أساتذة ودكاترة وشعراء.

كما سيتم تقديم محاضرة للتعريف بالشاعر والمجاهد في فترة المقاومة الشعبية ضد الإستعمار، محمد بلخير،أحد رموز الولاية.

وسيعرف المهرجان أيضا تكريم عائلة الشاعر حميدي بونوة أحد كبار شعار البيض والذي توفي مؤخرا.