بالصور: تواصل عملية البحث عن مفقود في البحر بسطورة في سكيكدة

تواصل مصالح الحماية المدنية عمليات البحث عن الشخص المفقود بالبحر بشاطئ العسكري رقم 01 ببلدية سكيكدة لليوم الخامس على التوالي.

وسخرت ذات المصالح لهذه العملية 18 غطاس وسائقي زورق، بالإضافة إلى فرقة البحث و الإنقاذ في الاماكن الوعرة على مستوى طول الواجهة البحرية سطورة بلدية سكيكدة.وكذا 19 عون بمختلف الرتب.

كما تم تنصيب مركز قيادة عملي لتسيير ومتابعة عملية البحث على مستوى مركز الحماية المدنية بالشاطئ العسكري 01 بسطورة بلدية سكيكدة.