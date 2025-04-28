بالصور.. تواصل عملية تكوين وتأهيل أعضاء بعثة الحج

تتواصل اليوم الإثنين، عملية تكوين وتأهيل أعضاء بعثة الحج لموسم 1446هـ/2025م، عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد من تأطير الأستاذ بدر الدين فيلالي رئيس مركز جدة.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن تحضيرات موسم حج 1446هـ/2025م، بهدف توفير أفضل الظروف لحجاجنا الميامين.

وكان المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، البروفيسور الطاهر برايك، أعطى صباح يوم السبت. بمقر الديوان بالقبة، على إعطاء إشارة انطلاق عملية تكوين أعضاء الفرق العاملة بمطارات الإقلاع. إثنى عشرة المعتمدة لهذا الموسم عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

كما أعطى المدير العام إشارة الإطلاق الرسمي لعملية الإسكان الإلكتروني، الذي سيمكن الحجاج من حجز غرفهم بمكة المكرمة من خلال البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج، وقد حضر هذه الفعاليات إطارات من الديوان الوطني للحج والعمرة إلى جانب وسائل الإعلام لعمومية والخاصة، وتأتي هذه الفعاليات ضمن تحضيرات موسم حج 1446هـ/2025م، بهدف توفير أفضل الظروف لحجاجنا الميامين.

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