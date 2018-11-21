بالصور.. توافد جماهيري كبير لحضور قمة سوسطارة ضد المريخ

الرياضة
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بالصور.. توافد جماهيري كبير لحضور قمة سوسطارة ضد المريخ جماهير المريخ
بقلم عبد النور حواز

تتوافد جماهير فريق المريخ السوداني على ملعب “أم درمان” الذي سيحتضن لقاء إتحاد العاصمة ضد المحليين بداية من الساعة ال18:30.

في ذهاب الدور ال16 لمنافسة كأس زايد للأندية الأبطال.

وأشار الحساب الرسمي للإتحاد العربي لكرة القدم على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إلى التوافد الغفير لجماهير المريخ.


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