بالصور.. توافد جماهيري كبير لحضور قمة سوسطارة ضد المريخ

في ذهاب الدور ال16 لمنافسة كأس زايد للأندية الأبطال.

وأشار الحساب الرسمي للإتحاد العربي لكرة القدم على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إلى التوافد الغفير لجماهير المريخ.

من مدينة #ام_درمان :

تتوافد أعداداً كبيرة من الجماهير إلى #استاد_المريخ لحضور مباراة فريق #المريخ_السوداني وضيفه فريق #اتحاد_العاصمة_الجزائري التي ستلعب عند الساعة الـ 30 : 8 مساء اليوم.#كاس_زايد_للاندية_الابطال pic.twitter.com/cfgzkE468y

— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) November 21, 2018