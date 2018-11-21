بالصور.. توافد جماهيري كبير لحضور قمة سوسطارة ضد المريخ

تتوافد جماهير فريق المريخ السوداني على ملعب “أم درمان” الذي سيحتضن لقاء إتحاد العاصمة ضد المحليين بداية من الساعة ال18:30.
في ذهاب الدور ال16 لمنافسة كأس زايد للأندية الأبطال.
وأشار الحساب الرسمي للإتحاد العربي لكرة القدم على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إلى التوافد الغفير لجماهير المريخ.
من مدينة #ام_درمان :
تتوافد أعداداً كبيرة من الجماهير إلى #استاد_المريخ لحضور مباراة فريق #المريخ_السوداني وضيفه فريق #اتحاد_العاصمة_الجزائري التي ستلعب عند الساعة الـ 30 : 8 مساء اليوم.#كاس_زايد_للاندية_الابطال pic.twitter.com/cfgzkE468y
— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) November 21, 2018
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