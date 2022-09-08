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الرياضة

بالصور.. توافد جماهيري كبير لحضور نهائي كأس العرب بملعب سيق

بقلم حواز عبد النور
بالصور.. توافد جماهيري كبير لحضور نهائي كأس العرب بملعب سيق
توافد جماهيري كبير
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يشهد ملعب سيق توافد جماهيري كبير لحضور نهائي منافسة كأس العرب للمنتخبات لأقل من 17 سنة. 

ويجمع النهائي المُنتخب الوطني الجزائري بنظيره المغربي بداية من الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر.

وأظهرت صور مبعوث النهار أن مدرجات الملعب مُكتظة عن آخرها قبل انطلاق المواجهة المرتقبة.

كما أظهرت ذات الصور تواجد العائلات وكذا الأطفال بمدرجات الملعب ماجعل اللاعبين يتجاوبون معهم خلال تفقدهم لأرضية الميدان.

رابط دائم : https://nhar.tv/1Z1uv
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