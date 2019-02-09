بالصور.. توافد قياسي على ملعب “1 نوفمبر” لحضور الكـلاسيكو

يشهد ملعب “1 نوفمبر” بتيزي وزو، توافد قياسي لأنصار شبيبة القبائل، بمناسبة مباراة الكلاسيكو، التي تجمعهم اليوم السبت، بمولودية الجزائر.

وكما كان متوقعا، امتلئ ملعب “1 نوفمبر”، عن آخر بالأنصار “الكناري”، قبل ساعتين عن انطلق المباراة المقررة على الساعة الـ17:45.

ومن جهتهم، سجل أنصار العميد حضورهم بملعب “1 نوفمبر”، مستغلين العدد المعتبر من التذاكر التي خصصتها لهم إدارة الشبيبة والتي بلغ عددها ألف تذكرة.

وخصصت إدارة شبيبة القبائل، عدد معتبر من التذاكر لأنصار الفريق الضيف، والتي بلغت ألف تذكرة، خاصة بـ”الشناوة”، لحضور هذا الكلاسيكو.