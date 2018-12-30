بالصور.. توزيع أكثر من 800 سكن من مختلف الصيغ بقسنطينة

أخبار الجزائر
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بالصور.. توزيع أكثر من 800 سكن من مختلف الصيغ بقسنطينة
بقلم نويس عبد الجلال

تم مساء اليوم الأحد، بقسنطينة، توزيع 830 سكن ضمن مختلف الصيغ للمستفيدين منها، و ذلك خلال حفل نظم بالحي الإداري “دقسي عبد السلام”.

و يتعلق الأمر بـ 530 سكن عموميا إيجاريا و 100 لفائدة أساتذة بالجامعة و 200 إعانة مالية للسكن الريفي.

ومن مجموع الـ 530 سكن عموميا إيجاري الموزعة، خصص 360 وحدة لعائلات تقطن بسكنات هشة بمدينة قسنطينة.

ولم يبقى سوى  حصة بـ 512 سكن لكي يطوى نهائيا ملف إعادة إسكان هذه الفئة من المواطنين المتضمن 3200 سكن.

للإشارة، الحفل أشرف عليه الوالي عبد السميع سعدون و كذا السلطات المدنية والعسكرية، وكذا مسؤولي القطاع السكن بالولاية.


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