بالصور.. توزيع 1500 وحدة سكنية “سوسيال” بعين الدفلى

تم اليوم الأربعاء، بولاية عين الدفلى، وعبر 3 بلديات توزيع 1500 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري على المستفدين.

وحسب بيان الولاية، فإن البلديات المعنية والمستفيدة هي بلدية العطاف 1209، والعبادية 261 وحدة وعين التركي 30 وحدة.

وقد تم توزيع هذه السكنات خلال حفل نظم بالمناسبة عرف حضور السلطات الولائية، على رأسها والي الولاية بن يوسف عزيز.

والذي أكد في تدخله بالمناسبة أن جميع الوحدات السكنية التي وزعت اليوم تتوفر على كافة شروط العيش الكريم.

وكذا مختلف المرافق الضرورية التي يحتاجها السكان، مشيرا أنه سيتم استلام مختلف المشاريع التابعة لمديرية التربية قبل الدخول المدرسي المقبل.

كما كشف أيضا عن توزيع حصة سكنية مماثلة تضم 1500 وحدة سكنية من نفس الصيغة السكنية خلال الأيام القادمة.

والتي ستمس عدة بلديات أخرى وفقا لذات المصدر.