بالصور..توزيع 1678 سكن بمختلف الصيغ بالبليدة

أشرف والي ولاية البليدة، يوسف شرفة، أمس الخميس ، على مراسيم حفل تسليم 1678 قرار إستفادة للسكنات بمختلف الصيغ .

حيث وزعت السكنات بصيغة السكن العمومي الاجاري على كل من بلدية بوعرفة،اولاد سلامة،حمام ملوان،بلدية شريعة.

فيما استفادت بلدية شفة بالسكن العمومي التساهمي، وبلديتي أولاد يعيش كذلك اولاد سلامة

فيما يخص السكن العمومي الترقوي و بوينان بالنسبة للسكن بصيغة البيع بالإجار “عدل”.

كما جدد والي الولاية يهذه المناسبة التزامه بان عملية الإسكان متواصلة لرفع التحدي الى غاية نفاذ جميع البرامج.