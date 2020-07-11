بالصور.. توزيع 4450 وحدة سكنية بمختلف الصيغ في بومرداس

اشرف اليوم، يحي يحياتن والي ولاية بومرداس بمعية زهانة محمد الحبيب الامين العام لوزارة السكنعلى توزيع 4450 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.

وتم خلال الحفل تسليم مفاتيحومقررات الاستفادة من4450 وحدة سكنية بمختلف صيغ السكنات، من البيع_بالايجارعدل2، الاجتماعيالتساهمي، الترقويالمدعم واعانات الدولة للسكنالريفي.

وهنأ المسؤول الاول بالولاية جميع المستفيدين من هذه الصيغ السكنية، خلال كلمته التي القاها بالمناسبة، منوها بسعي الدولة الجزائرية في تلبية حاجيات المواطنين من خلال تجسيد برنامج توزيع سكنات ذات مواصفات لائقة ومحترمة تضمن كرامته، وتساهم في تحسين اطاره المعيشي.

وذكر يحي يحياتن بأن مصالحه تعمل جاهدة على استكمال اشغال انجاز ازيد من5000 وحدة سكنية، موجهة لقاطني الشاليهاتوالسكنات الهشة والتكفل بالحالات الاجتماعية.