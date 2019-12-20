بالصور.. توقيع اتفاقية تعاون بين الفاف والاتحاد القطري

وقع الإتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الجمعة على إتفاقية تعاون مع الإتحاد القطري لقكرة القدم بحضور الناخب الوطني جمال بلماضي.

و تضمنت اتفاقية التعاون الكثير من الجوانب التي لها علاقة بكرة القدم وكيفية تعزيز دورها بين الجانبين بما يخدم اللعبة وسبل الارتقاء بها في كل من البلدين والتي تستمر لخمس سنوات مقبلة .

ويهدف الاتحادان القطري والجزائري من توقيع هذه الاتفاقية إلى استثمار العلاقات الأخوية والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين بما يرتقي بكرة القدم إلى آفاق أسمى.

لتشتمل على مجالات أكثر سيكون لها الكثير من النتائج المثمرة على جميع الأصعدة في الفترة المقبلة ، والتي بدورها ستعزز من فرص النجاح المستمر لكرة القدم في كل من قطر والجزائر.

كما تركز الاتفاقية على التعاون في أكثر من مجال رئيس، فيما يتعلق بالتبادل الفني والمهني، وتبادل الخبرات على صعيد الفرق والمنتخبات الوطنية، (بما في ذلك تطوير المدربين وتنمية المواهب الشابة) والاستفادة كذلك من التجارب الناجحة والمتعددة لكرة القدم القطرية، بما في ذلك أكاديمية أسباير ومستشفى الطب الرياضي أسبيتار.

وعقب انتهاء مراسم توقيع الاتفاقية تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الطرفين، كما تم تبادل قمصان منتخبي قطر بطل آسيا والجزائر بطل أفريقيا .