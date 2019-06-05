بالصور.. توقيف باروني مخدرات وحجز أكثر من 400 كلغ من “الزطلة”

أوقف حرس الحدود بتلمسان، أمس الثلاثاء تاجري مخدرات وحجز كمية كبيرة من الكيف المعالج قدرت بـ 490 كلغ، كانت مخباة بحقل فلاحي.

وتأتي هذه العملية النوعية، في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وفي سياق العمليات النوعية الهادفة لصد انتشار ظاهرة الإتجار بالمخدرات البلاد.

لتضاف هذه العملية، إلى عديد العمليات التي ساهمت في إحباط محاولات إدخال وترويج المخدرات داخل التراب الوطني.

ولتؤكد مرة أخرى على اليقظة المستمرة والاستعداد الدائم اللذين تتحلى بهما قوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة عبر كافة أنحاء البلاد وحرصها الشديد على إحباط كل محاولات إغراقها بهذه السموم.