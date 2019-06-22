بالصور.. توقيف تاجري مخدرات وحجز 3 قناطير من الكيف بمتليلي في غرداية

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس الجمعة بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، تاجري 02 مخدرات بمتليلي في غرداية.

كما ضبطت 3 قناطير من الكيف، ومركبة رباعية الدفع وذلك إثر حاجز على مستوى الطريق الوطني قرب متليلي.

من جهة أخرى، كشفت مفرزة للجيش، إثرعملية بحث وتمشيط ببلدية لارباع، بباتنة، مخبأ للإرهابيين و03 قنابل تقليدية الصنع وأغراض أخرى.

فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بسيدي بلعباس عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أوقف حرس الحدود بتلمسان، 30 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة.