بالصور.. توقيف ثلاثة أشخاص وحجز أزيد من 2600 وحدة كحولية بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري 16 07 لأمن وهران في عمليتين متفرقتين، من توقيف ثلاثة أشخاص وحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

وقد نجحت ذات المصالح من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 20سنة و40 سنة، وحجز 2632 وحدة كحولية.

وقد تم تنفيذ العملية الأولى بناء على تحريات معمقة حول تحويل مسكن إلى مستودع لبيع الخمور بطريقة غير شرعية.

حيث وبعد استصدار إذن من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة وهران بتفتيش المسكن، تم حجز 1300 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأصناف والأحجام.

فيما قامت عناصر من الامن الحضري 07 استغلالا لمعلومات بوضع حد لنشاط شخص متمثل في بيع مشروبات كحولية بطريقة غير شرعية.

أين كان يزاول بيعه بطريقة غير شرعية، بمحل في حي الدرب، حيثُ تم حجز 1332وحدة خمر من مختلف الأنواع والأحجام.