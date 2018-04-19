بالصور.. توقيف داربي إسطنبول بعد الإعتداء على مُدرب “بيشكتاس”  

توقف أمسية اليوم داربي العاصمة التركية إسطنبول الذي جمع فنربخشه بالضيف بيشكتاس بعد إعتداء أنصار الأول على مُدرب الفريق الثاني.

وذلك في لقاء عودة الدور نصف النهائي من منافسة كأس تركيا الذي إحتضنه ملعب “فنربخشه شوكرو ساراجوغلو”.

وأوقف الحكم المُباراة في الدقيقة ال57 بعد تعرض مُدرب بيشكتاس “سونول غوناز” لإصابة على مستوى الرأس بعد رميه بالحجارة من طرف أنصار فنربخشه.

ونُقل المُدرب المُصاب مُباشرة للمستشفى القريب من الملعب وهو في حالة إغماء بينما كانت النتيجة تُشير للتعادل السلبي بين الفريقين.