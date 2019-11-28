بالصور.. توقيف رعية أجنبي وشريكه تورطا في تزوير عملة أجنبية بالشلف

أطاح أمن ولاية الشلف، بشخصين، أحدهما من جنسية أجنبية، للاشتباه في تورطهما في قضية حيازة وتوزيع أوراق نقدية مزورة ذات سعر قانوني.

وتتراوح أعمار الموقوفان ما بين 29 و39، حيث تورطا في قضية حيازة وتوزيع أوراق نقدية مزورة “دولار أمريكي” ذات سعر قانوني، وطرحها للتداول داخل الإقليم الوطني.

حيثيات القضية تعود إلى معلومات وردت للفرقة مفادها حيازة شخص لأوراق نقدية مزورة من العملة الصعبة لغرض طرحها للتداول وبيعها.

ليتم على الفور مباشرة الأبحاث والتحريات مع استغلال كافة المعلومات المستقاة والتي كللت بتحديد هوية المشتبه به، وتوقيفه على مستوى مدينة الشلف.

وهو من جنسية أجنبية، برفقة شخص آخر ذوجنسية جزائرية، كما ضبط بحوزتهما على مبلغ مالي من العملة الصعبة بقيمة 40 ألف دولار أمريكي.

حيث كانت الأوراق من فئة 100 دولار، أين أثبتت المعاينة أن المبلغ مزور.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام محكمة الشلف عن قضية المساس بالاقتصاد الوطني، توزيع و بيع نقود عملة أجنبية ذات سعر قانوني مزورة.