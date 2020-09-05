بالصور.. توقيف سبعيني يمارس الشعوذة ودنس المصحف الشريف بأم البواقي

تمكن رجال الشرطة بالأمن الحضري الأول بعين البيضاء، أم البواقي، من توقيف سبعيني مشتبه في قضية ممارسة الشعوذة .

القضية تعود حيثياتها لتاريخ 2 سبتمبر المنصرم، بعد التحصل على معلومات بخصوص نشاط مشبوه داخل احد المساكن بمدينة عين البيضاء.

وبعد اتخاذ كافة التدابير والاجراءات القانونية، مع النيابة المحلية، تم تفتيش المسكن، أين عثر على عدة أغراض تستعمل في السحر.

وعثر على أحجار متنوعة مكتوبة، صور لأشخاص، قارورات بها سوائل تستعمل للكتابة، قطع من القماش، بذور، أتربة مجهولة المصدر.

كما تم العثور مذكرات عليها كتابات غير مفهومة “طلاسم”، بقايا حيوانية، مصاحف مدنسة، وحجز مبلغ مالي من عائدات الشعوذة.

المشتبه فيه تم توقيفه بمسكنه وحجز كل ماتم ضبطه، وتحويلها لمقر الأمن الحضري الاول وانجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه.

ويتم متابعة الموقوف بقضية النصب والاحتيال، ممارسة الشعوذة مع تدنيس المصحف الشريف، أين تم تقديمه أمام الجهات القضائية بتاريخ 2020.09.03.