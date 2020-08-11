بالصور.. توقيف شبكة مختصة في سرقة المنازل وحجز أسلحة بيضاء بإيليزي

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية إليزي، من توقيف مجموعة أشرار متخصصة في سرقة المنازل باستعمال الأسلحة البيضاء.

وحسب رئيس مكتب الإتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية إليزي محافظ الشرطة مختار قنون، فقد راح ضحية هذه العصابة عدة مواطنين، تم السطو على منازلهم ونهب محتوياتها، خلال الأسابيع الماضية بمختلف أحياء مدينة إليزي.

وأضاف المتحدث، أنه تم توقيف وتحديد هوية المشتبه فيهم، الذين تتراوح اعمارهم بين 19 و 23 سنة، بعد تحريات دقيقة قامت بها قوات الشرطة المختصة، على خلفية الشكاوى العديدة للمواطنين من ضحايا أفراد الشبكة، الذين ضبطت بحوزتهم معدات السرقة ممثلة في أسلحة بيضاء من الحجم الكبير وخناجر.

وأضاف ذات المتحدث، أنه تم استرجاع الأغراض المسروقة منها أجهزة تلفاز بلازمة من مختلف الأحجام وكذا مصوغات من المعدن الاصفر وهواتف نقالة إضافة إلى ساعات يدوية ومبلغ مالي.

وبعد إستكمال التحقيقات مع المتهمين تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة إليزي بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة مقترنة بظرفي الليل والكسر، في انتظار محاكمتهم.