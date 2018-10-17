بالصور..توقيف شخصين تورطا في السرقة بإستعمال دراجة نارية في سيدي بلعباس  

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري العاشر، لولاية سيدي بلعباس،من تم توقيف شخصين، أحدهما قاصر تورطا في السرقة بالخطف بإستعمال دراجة نارية.

وحسب ذات المصالح، فقد تورط الموقوفين،في السرقة بالخطف عن طريق دراجة نارية ، راح ضحيتهما أكثر من 06 أشخاص كلهم من الفتيات.

حيث كانا يقومان بترصد ضحاياهما على متن دراجة نارية ويقومان بخطف حقائبهن اليدوية والإستيلاء على أغراضهن، قبل أن يلوذا بالفرار عبر الأحياء والشوارع الضيقة بواسطة الدراجة النارية .

وبعد التحريات تمكنت الشرطة من توقيف المتهمان واسترجاع عدة مسروقات تعرف عليها أصحابها ، كما تم تقديم المتهمان أمام النيابة.

وفي عملية أخرى ، تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بذات الولاية، من حجز 12 غرام من الكوكايين،و توقيف شخصين في العقد الرابع من العمر تورطا في هذه العملية.

كما تم حجز مبالغ مالية معتبرة فاقت 10 ملايين سنتيم تعتبر من عائدات ترويج هذه السموم .