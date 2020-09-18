بالصور.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 20 ألف قارورة خمر بأم البواقي

أوقفت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية أم البواقي شخصين وحجزت أزيد من 20 ألف قارورة خمر محلية الصنع.

وجاءت العملية بعد قيام أحد المسبوقين قضائيا بجلب كمية معتبرة من المشروبات الكحولية ونقلها نحو مدينة أم البواقي لإعادة بيعها.

أين تم وضع خطة أمنية محكمة، أسفرت عن توقيف الشاحنة وعلى متنها شخص زهاء 13632 وحدة كحولية.

كما تواصل التحقيق مع المشتبه فيه أين أفضى إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي.

وبعد تفتيش مسكنه تم العثور على كمية قدرت بـ 6 آلاف قنينة خمر ليصل العدد الإجمالي للكمية المحجوزة 20424 وحدة.

جدير بالذكر أن المشتبهين فيهما أنجز ضدهما ملف جزائي عن قضية الحيازة و النقل و التخزين للمشروبات الكحولية دون رخصة.