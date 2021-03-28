بالصور.. توقيف شخص وحجز 4 كلغ من المخدرات في بشار

تمكن أفراد الشرطة لفرقة البحث والتدخل (BRI) بولاية بشار ، من توقيف مشتبه به وحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج.

وقائع القضية تعود لاستغلال معلومات تفيد بقيام مشتبه به بتخزين المخدرات وترويجها مستغلا في ذلك مسكنه الخاص.

وبالتنسيق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة بشار، تم إعداد خطة أمنية محكمة، مكنت من توقيف المشتبه به على مستوى مسكنه.

ومكنت عملية التفتيش من حجز 04 كلغ من المخدرات.

المشتبه به الموقوف، سيتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، بموجب ملف إجراء قضائي، عن جناية حيازة المخدرات من أجل البيع والشراء والنقل والتخزين بطريقة غير مشروعة من طرف جماعة إجرامية منظمة.