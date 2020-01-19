بالصور.. توقيف عصابة تختص في تهريب الآثار ببني سليمان في المدية

تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك، دائرة بني سليمان، ولاية المدية، اليوم الأحد، من توقيف عصابة مختصة في تهريب القطع الأثرية.

وقالت المصالح المعنية أنّ العملية جاءت بعد ورود معلومات للكتيبة تفيد بنشاط العصابة.

أين تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة بني سليمان بالعملية وفتح تحقيق في القضية مع تنشيط التحريات حول الموضوع.

لتسفر التحقيقات عن توقيف خمسة أشخاص مشتبه فيهم وحجز سيف أثري و293 قطعة نقدية معدنية أثرية، وخمس هواتف نقالة، المحجوزات تعود إلى الحقبة الرومانية وأخرى تعود إلى التواجد الإسباني في الجزائر.