بالصور .. توقيف عصابة وحجز أزيد من 13 كلغ “بانغو” بتنمراست

وضعت مصالح الامن بتنمراست حد لنشاط عصابة متكونة من 7 أشخاص مع حجز كمية معتبرة من المخدرات.

وخلال العملية تم ضبظ 13.230 كلغ مخدرات من نوع البانغو وكذا 15790 قرص من المواد الصيدلانية،مهربة والمضرة بالصحة.

كما تمكنت ذات المصالح من حجز في نفس العملية مجموعة من قطع غيار مركبات وزن خفيف وثقيل ذات منشا اجنبي مستوردة عن طريق التهريب.

تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلوات حول إستغلال شخص لمحله التجاري بحي تهقوين بعرض ترويخ المخدرات.

اين أسفرت التحريات من تحديد هوية المشتبه فيه رفقة شخص آخر وبحوزته كيس بلاستيكي مشبوه.

وإثر تفتيش الكيس تبين ان بداخله كمية من المخدرات كما تم العثور على 13.230 كلغ من البانغو بداخل المحل.

كما تم العثور بمنزل المشتبه فية اقراص من مواد صيدلانية مضرة بالصحة مستوردة عن طريق التهريب قدرت بـ 15790 قرص.

ومن جهة اخرى تم توقيف مجموعة من المشتبه فيهم وضبظ داخل منزل احدهم على كمية من قطع غيار مركبات ذات منشا أجنبي.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست.