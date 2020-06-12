بالصور.. توقيف متورطين في محاولة ترويج 4700 قارورة خمر بوهران

تمكنت عناصر من الأمنين الحضريين 7 و17 بولاية وهران في عمليتين متفرقتين من حجز 4700 وحدة مشروبات كحولية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تورط في العملية 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و41 سنة مسبوقين قضائيا بصدد ترويجها بطريقة غير شرعية فيما تم استرجاع مبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر 96600دج.

وأضاف البيان، أن لعمليتيان تمتا استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط المتورطين في ترويج وتخزين المشروبات انطلاقا من مساكنهم حيث وبعد ترصد لتحركاتهم وفق خطة محكمة التنفيذ تمت الإطاحة بهم.

وعقب اخذ إذنين بتفتيش مساكنهم تم ضبط داخل مسكن المتورط الأول 2560 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام فيما تم حجز بمسكن المتورط الثاني 2203 وحدة.