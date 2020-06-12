بالصور.. توقيف متورطين في محاولة ترويج 4700 قارورة خمر بوهران

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
بالصور.. توقيف متورطين في محاولة ترويج 4700 قارورة خمر بوهران
بقلم كريمة سواق

تمكنت عناصر من الأمنين الحضريين 7 و17 بولاية وهران في عمليتين متفرقتين من حجز 4700 وحدة مشروبات كحولية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تورط في العملية 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و41 سنة مسبوقين قضائيا بصدد ترويجها بطريقة غير شرعية فيما تم استرجاع مبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر 96600دج.

وأضاف البيان، أن لعمليتيان تمتا استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط المتورطين في ترويج وتخزين المشروبات انطلاقا من مساكنهم حيث وبعد ترصد لتحركاتهم وفق خطة محكمة التنفيذ تمت الإطاحة بهم.
وعقب اخذ إذنين بتفتيش مساكنهم تم ضبط داخل مسكن المتورط الأول 2560 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام فيما تم حجز بمسكن المتورط الثاني 2203 وحدة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=834344

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com