بالصور..توقيف مجموعة إجرامية مختصة في ترويج المهلوسات بقسنطينة

تمكنت مصالح أمن ولاية قسنطينة من وضع حد لنشاط مجموعة إجرامية إختصت في ترويج المهلوسات.

وإنتهت منذ لحظات عملية شرطية لمصالح امن الولاية، إستهدفت في مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها في حي الكيلومتر الرابع.

حيث قامت مصالح أمن الولاية أمسية اليوم، بحملت تمشيط لحي الكيلومتر الرابع ووضع تشكيل أمني مكن من وضع حد لنشاط مجموعة إجرامية إختصت في ترويج المهلوسات.

العملية كللت بحجز كمية معتبرة من المهلوسات، أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام ومبالغ مالية هامة تعد من عائدات المبيعات، مع توقيف مجموعة من المجرمين.