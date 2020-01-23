بالصور.. توقيف مشعوذ متلبسا بممارسة طقوس سحر بقديل في وهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الحمار التابع لدائرة قديل بوهران من الاطاحة بمشعوذ ضبط متلبسا بممارسة طقوس السحر والشعوذة بالإساءة الى الشعائر الدينية بمنزله.

العملية تمت بعد استغلال لمعلومات تفيد بنشاط مشبوه للمتورط البالغ من العمر 66 سنة بعد تحويل منزله الى وكر لممارسة السحر والشعوذة مع الاحتيال على الزبائن.

حيث وبعد استصدار أمر بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدي محكمة قديل تم التنقل الى بيت المشعوذ اين تم القاء القبض عليه فى حالة تلبس رفقة زبونة البالغة من العمر 35 سنة.

اين تم حجز أدوات خاصة بالسحر والمواد المستعملة فى الشعوذة، الموقوف تم تحرير إجراء قضائي ضده وصدر فى حقه أمر ايداع.

