بالصور..توقيف مغربيين حاولا إدخال 3 قناطير “كيف” إلى تندوف

أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم، قرب منطقة واد السميرة بتندوف، محاولة إدخال كمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ 3 قناطير و25 كيلوغرام من قبل 3 بارونات مخدرات من جنسية مغربية.

وحسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإنه خلال هذه العملية تم القضاء على أحد المجرمين أثناء محاولته الفرار واختراق الحاجز الأمني بالقوة وعدم الامتثال لأوامر التوقف.

وفي سياق متصل، أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، على إثر عمليات متفرقة بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف، محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ 12176 لتر.

فيما أوقفت مفرزة أخرى بتمنراست، منقبين عن الذهب على متن مركبة رباعية الدفع محملة بـ 10 أكياس من خليط الذهب والحصى.

ومن جهة أخرى، ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة، 7 دراجات نارية جديدة بدون وثائق، فيما أوقف حراس الحدود 29 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان.

