بالصور.. توقيف 14 شخص بثوا الرعب في أوساط سكان عين الدفلى

أوقفت مصالح أمن ولاية عين الدفلى 14 شخص لتورطهم في قضية المشاجرة، العصيان وبث الرعب في أوساط المواطنين.

وتمكنت مصالح أمن ولاية عين الدفلى ممثلة بالأمن الحضري الأول، الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف 14 شخص تتراوح أعمارهم بين 19 و 40 سنة، ينحدرون من ذات المدينة، لتورطهم في قضية المشاجرة بإستعمال أسلحة بيضاء، الإعداد لإرتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات وزرع الرعب وسط المواطنين.

كما تمكنت على إثر العملية من حجز أسلحة بيضاء مختلفة تمثلت في ثلاثة سيوف تقليدية الصنع ، قضبان حديدية و مطرقة ، إضافة إلى قارورات زجاجية كانت معدة لأغراض إجرامية و صنع الزجاجات الحارقة “المولوتوف”.

وقائع القضية تعود إلى تاريخ 17 جويلية الجاري في حدود الساعة الحادية عشر والنصف ليلا على إثر تدخل ميداني لدورية لقوات الشرطة على مستوى حي 112 مسكن أين نشب شجار جماعي بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الشباب، الأمر الذي استدعى أخذ كافة الاحتياطات الأمنية بعين المكان.

أين تمكنت قوات الشرطة و بإحترافية من التحكم في الوضع مع توقيف 06 أشخاص من مفتعلي الشجار ضبطوا متلبسين بجرمهم بعد محاولتهم الفرار والتعدي على عناصر الشرطة، فيما تم توقيف البقية الذين تم تحديد هويتهم بعد عمليات الإستغلال والبحث والتحري الواسعة.

بعد إتمام إجراءات التحقيق ضد الأشخاص المشتبه فيهم الموقوفين، تم تحرير ملف قضائي ضدهم قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى الذي أحالهم بموجب إجراءات الفوري أمام قاضي الحكم الذي خصهم بأوامر إيداع عن جنحة العصيان مع حمل أسلحة ظاهرة من طرف أكثر من شخصين، جنحة المشاركة في المشاجرة، إقلاق راحة السكان بالضجيج والضوضاء والتجمهر ليلا في الأماكن العامة.