بالصور…توقيف 23 منقبا عن الذهب جنوب البلاد

الوطني
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بالصور…توقيف 23 منقبا عن الذهب جنوب البلاد
بقلم حكيم ش

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، 23 منقبا عن الذهب

وحجزت 17 مولد كهربائي و09 مطارق ضغط، بالإضافة إلى شاحنتين  ومركبتين رباعيتي الدفع، وفق بيان لوزراة الدفاع الوطني، اليوم الأحد.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ببشار، تاجر مخدرات بحوزته 5.9 كيلوغرام من الكيف المعالج،

فيما أحبطت وحدات لحرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 46 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع،

وذلك خلال عمليات منفصلة بكل من القالة، عنابة، و سكيكدة، يضيف ذات المصدر .

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