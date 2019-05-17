بالصور.. توقيف 3 أشخاص بحوزتهم مسدسين رشاشين و4 مخازن وذخيرة بغرداية

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ومصالح الجمارك الجزائرية، في عمليتين منفصلتين بغرداية، 3 أشخاص بحوزتهم مسدسين رشاشين من نوع كلاشنكوف و4 مخازن وكمية من الذخيرة.

;حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، حجزت ذات المصالح سيارتين رباعتي الدفع وأجهزة اتصال

فيما ضبط عناصر الدرك الوطني بالبليدة، شخصا بحوزته مسدس آلي وكمية من الذخيرة.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، 4 مهربين وحجزت شاحنة وسيارتين رباعيتي الدفع و16.2 طن من المواد الغذائية

في حين حجز عناصر الدرك الوطني بوهران، 240 قرصا مهلوسا.

كما أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب 11010 لترمن الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف.