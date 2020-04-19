بالصور.. توقيف 3 أشخاص وضبط 48 قطعة نقدية أثرية ذهبية وفضية بتيارت

تمكنت مصالح الأمن الحضري بدائرة السوقر بتيارت من توقيف 3 أشخاص وضبط 48 قطعة نقدية أثرية من الذهب والفضة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تلقت ذات المصالح معلومات بوجود شخص يريد بيع قطع نقدية ذهبية أثرية ليتم إعداد خطة محكمة تم بموجبها توقيف المعني رفقة آخر متلبسين بحيازة وبيع نقود أثرية بأثمان باهضة.

وبعد تفتيش مسكن المتهم الأول تم العثور على 20 قطعة ذهبية أثرية وبعد التحقيق معه تبين أن هناك شريك ثالث لهما حيث تم تمديد الإختصاص الى مدينة عين كرمس حيث تم تفتيش مسكنه ليتبين انه يحوز على آلتين حساستين من عتاد خاص للبحث والتنقيب عن الذهب.

وضبط بحوزة المتهم الثالث 28 قطعة نقدية فضية أثرية كما تم ايضا ضبط أحجارسوداء وخضراء تستعمل في عملية الكشف عن المعادن النفيسة.

من جهتها قامت مصالح الأمن بتوقيف المعني رفقة شركائه التي تتراوح اعمارهم بين 30 و46 سنة بتهمة جنحة بيع واخفاء ممتلكات ثقافية وكذا القيام بابحاث اثرية بدون ترخيص مع سرقة مملوك ثقافي باطني مع عدم التصريح بالممتلكات الفجائية.