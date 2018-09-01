بالصور.. توقيف 4 أشخاص وحجز أكثر من 9 آلاف أورو مزورة بسطيف

تمكنت كتيبة عناصر الدرك الوطني بسطيف، التابعة للمجموعة الإقليمية، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير العملة الوطنية وأجنبية.

تمثلت في عملة الأورو، وكانت الشبكة، تنشط على مستوى ولاية سطيف والولايات المجاورة، وتم حجز 99ورقة من فئة 100أورو مزورة بقيمة9 آلاف و 900 أورو.

بالإضافة إلى أوراق نقدية عملة وطنية وأجنبية بالية فئة ألفين دينار جزائري، وفئة مئة أورو و50 أورو.

مع حجز عتاد استعمل للتزوير فيهما وحدتين مركزيتين وطابعة رفقة لوازم أخرى واغراض مستعملة فيتزور النقود مع حجز سيارتين استعملت في عملية الترويج والتزوير فيما تم تقديم المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة نهار اليوم .