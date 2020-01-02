بالصور.. توقيف 7 أشخاص في قضية السطو على شركة أدوية بقسنطينة

أوقفت فرقة البحث والتدخل لأمن قسنطية، اليوم الخميس، 7 أشخاص في قضية السطو على إحدى الشركات المختصة في إنتاج الأدوية.

وحسبما أفاد به بيان لمصالح أمن الولاية، فإنها تمكنت من توقيف 7 أشخاص مشتبه بهم السطو على إحدى الشركات المنتجة للأدوية الصيدلانية.

كما كشف ذات المصدر أنّ نفس المصالح وأثناء عملية التوقيف تم إسترجاع مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية وكذا العملة الصعبة.

تجدر الإشارة إلى أنّه يوم 18 ديسمبر الفارط قام مجموعة من الملثمين بالسطو على إحدى الشركات المنتجة

للأدوية الصيدلانية الواقعة في منطقة النشاطات الصناعية بقسنطينة.

وتمكنت العصابة من سرقة مبلغ مليار و800 مليون سنتيم، والإستيلاء على معدات وأجهزة للشركة المتواجدة بالمقاطعة الإدارية علي منجلي.