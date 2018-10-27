بالصور..توقيف 7 منقبين عن الذهب وحجز شاحنة محملة بـ 17400 لتر وقود

أوقفت مفارز للجيش الشعبي الوطني في عمليات متفرقة بكل من تيندوف وتمنراست، 07 منقبين عن الذهب بطريقة غير شرعية، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت.

وحجزت ذات المفارز سيارة، 05 أجهزة للكشف عن المعادن، مولدين كهربائيين، 03 مطارق ضاغطة ،03 مضخات للمياه، و شاحنة محملة بـ17400 لتر من الوقود.

في سياق منفصل، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ195 شخصا.

كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بوهران،عين تيموشنت، مستغانم، و الشلف.

فيما تم توقيف 27 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام و النعامة.